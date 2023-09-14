Парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Принимая во внимание солидарность Республики Болгария с Украиной, Болгария не поддерживает продолжение после 15 сентября 2023 года чрезвычайной меры, запрещающей импорт в Республику Болгарию, Республику Польша, Венгрию, Румынию и Словацкую Республику пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины", - говорится в решении парламента.

Министр сельского хозяйства и продовольствия страны был против отмены запрета, но согласился с представленными правительству макроэкономическими показателями.

Накануне снятие эмбарго поддержало правительство республики.

А вот Польша, Венгрия, Румыния и Словакия пока планируют продлить запрет.

Украина в таком случае грозит подать иск в ВТО.

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