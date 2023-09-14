Парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт украинской агропродукции
Парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.
Об этом сообщают местные СМИ.
"Принимая во внимание солидарность Республики Болгария с Украиной, Болгария не поддерживает продолжение после 15 сентября 2023 года чрезвычайной меры, запрещающей импорт в Республику Болгарию, Республику Польша, Венгрию, Румынию и Словацкую Республику пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины", - говорится в решении парламента.
Министр сельского хозяйства и продовольствия страны был против отмены запрета, но согласился с представленными правительству макроэкономическими показателями.
Накануне снятие эмбарго поддержало правительство республики.
А вот Польша, Венгрия, Румыния и Словакия пока планируют продлить запрет.
Украина в таком случае грозит подать иск в ВТО.
Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.