Польский президент Анджей Дуда "напомнил" украинским властям, намеренным судиться с Варшавой из-за польского эмбарго на приём украиского экспорта, что именно через его страну транзитом в Украину поступает помощь.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной и для Украины тоже", - сказал Дуда, отвечая на вопрос об иске Киева против Варшавы из-за решения Польши продлить запрет на поставки в страну украинского зерна.

Ранее представители Польши и Словакии прокомментировали иск Украины, поданный в ВТО по поводу зерна. В частности, польский представитель заявил, что эмбарго на украинскую агропродукцию оправдано и власти Польши не намерены пересматривать свою позицию по этому вопросу.

Перед этим стало известно, что Польша продлит запрет на импорт украинской агропродукции и без решения Еврокомиссии — премьер-министр Моравецкий заявил, что данное решение принято в интересах польских фермеров, которые конкурируют с Украиной на рынке агропродукции.