Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в комментарии "Стране" отреагировал на информацию о том, что Польша якобы начала экстрадировать в Украину военнообязанных беженцев-мужчин.

"Для меня это какая-то новая информация, поэтому на этот момент не смогу комментировать", - сказал посол.

Как писала "Страна", такую информацию массово распространили украинские и российские паблики со ссылкой на статью Rzeczpospolita.

Однако, если внимательно прочитать статью польской газеты, речь идет не об экстрадиции украинцев призывного возраста, которые смогли уехать в Польшу, а о высылке из страны тех, кто занимался незаконной переправкой "уклонистов" через границу.

Напомним, о том, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья, заявлял глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее мы писали, что в зоне риска в плане возбуждения уголовных дел за уклонение от мобилизации через "липовые" справки о непригодности к военной службе в первую очередь находятся не те, кто уехал за границу, а те "белобилетчики", которые остаются в Украине.