Украинские власти угрожают привлечь к уголовной ответственности уклонистов, купивших справки о непригодности к службе.

Вчера мы писали, что перспективы каким-либо образом привлечь к ответственности тех "белобилетчиков", кто выехал за границу, близки к нулю.

В то же время в реальной зоне риска находятся люди, получившие белый билет после 24 февраля 2022 года и до сих пор живущие в Украине. Причем вне зависимости от того, купили они за деньги справку о непригодности к службе либо действительно имеют проблемы со здоровьем. Как раз их в ходе проверок найти и привести к следователям несложно.

И далее есть два варианта развития событий.

Первый: обладателей справок заставят повторно пройти медкомиссию, чтобы подтвердить свой диагноз (не исключено, что на этом этапе вновь придется платить).

Второй: к ним применят принцип презумпции виновности - то есть не особо разбираясь возбудят уголовное дело, а дальше придется доказывать, что ты в реальности болен. Опять же это открывает большие возможности повторно "обилетить" человека, взяв с него деньги за закрытие уголовного дела или за необъявление подозрения, а также за подтверждение диагноза.

В итоге объявленная борьба с уклонистами-"белобилетчиками" вряд ли способствует искоренению коррупции на откосе от мобилизации, но может заметно расширить "пищевую цепочку" среди коррупционеров. Помимо врачей и военкомов к ней подключат ещё и правоохранителей.

Между тем сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что результаты проверки военно-врачебных комиссий станут известны через две-три недели.