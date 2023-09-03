Представитель президента в Верховной Раде Фёдор Вениславский объяснил, по какому механизму власти хотят проводить экстрадицию мужчин в Украину.

Об этом Вениславский сказал в эфире телемарафона.

"Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопросы к правоохранительным органам, как они будут быстро регистрировать производство, будут сообщать о подозрении", ‒ заявил нардеп.

Он пояснил, что для экстрадиции гражданина Украины с территории других стран необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовном деянии.

Также, по словам Вениславского, использование поддельных справок о непригодности ‒ это использование фальшивых документов, которые само по себе являются преступлением.

Кроме того, нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрирован законопроект, упраздняющий право на отсрочку от мобилизации для получающих второе высшее образование.

Ранее Вениславский говорил, что правоохранителям, вероятно, придется проверить тысячи справок, которые были выданы военно-врачебными комиссиями с февраля 2022 года.

Мы разбирались, реально ли экстрадировать в Украину десятки тысяч военнообязанных.