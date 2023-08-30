Правоохранителям, вероятно, придется проверить тысячи справок, которые были выданы военно-врачебными комиссиями с февраля 2022 года.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Фёдор Вениславский в эфире телемарафона.

"Эти две составляющие (деятельность ТЦК и ВВК, - Ред.) проведения мобилизационных мероприятий в Украине, точнее нарушения, сопровождающие эти две составляющие, приобретают угрозы национальной безопасности", - сказал он.

При этом Вениславский подчеркнул, что украинцы, пытающиеся избежать мобилизации с помощью покупки фальшивых документов, в частности, справок военно-врачебных комиссий о непригодности к службе в армии, соучаствуют в преступлении.

"Я думаю, что речь может идти о десятках тысяч людей, признанных непригодными к военной службе. Конечно, мы не можем говорить, что все они были необоснованно признаны непригодными, но значительная часть - это граждане, которые пытались по коррупционным схемам избежать призыва", - отметил нардеп.

Напомним, сегодня президент провёл заседание СНБО, где было принято решение проверить справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные военно-врачебными комиссиями с 24 февраля 2022 года.

Ранее Давид Арахамия пообещал к новому году реформировать работу военно-врачебных комиссий.