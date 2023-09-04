Украинские и российские паблики массово пишут о том, что Польша начала выдавать Украине военнообязанных беженцев-мужчин.

Ссылаются при этом на статью в польской газете Rzeczpospolita.

"Польша начала экстрадировать в Украину мужчин, покинувших страну", - так действительно гласит заголовок Rzeczpospolita.

Однако, если внимательно прочитать саму статью, речь идет не об украинцах призывного возраста, которые смогли уехать в Польшу - а о тех, кто занимался незаконной переправкой "уклонистов" через границу.

"По информации, которую "Речь Посполитая" получила от Пограничной службы, Польша, согласно соглашению с Украиной, уже выдворила граждан этой страны, которые переправляют нелегалов в Европу", - пишет издание.

Что касается выдворения в Украину непосредственно уклонистов, издание пишет, что у этого крайне сложный алгоритм. По нему Киев должен сперва выдать международный ордер на арест человека, который будет принят Интерполом. Затем последует суд.

"Если мы такого иностранца задержим, например, для простой дорожной проверки, наша система покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что данные Интерпола есть. Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будет ли его экстрадиция, решит польский суд", - заявил пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Мариуш Чярка.

Ранее мы разбирали, реально ли экстрадировать в Украину десятки тысяч военнообязанных.

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