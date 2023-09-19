Представители правительств Польши и Словакии отреагировали на иск Украины, поданный в ВТО после того, как ряд стран ЕС наложили эмбарго на экспортную агропродукцию Украины (в первую очередь зерно).

Спикер польского правительства Пётр Мюллер заявил, что Польша считает свои действия оправданными и не собирается менять свой взгляд на возникшую проблему.

"Мы не позволим, чтобы сельскохозяйственный рынок Польши был нарушен. Мы не меняем своего мнения по этому вопросу и будем предпринимать шаги по защите интересов польских фермеров", - добавил он.

В то же время министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил, что "Братислава готова пересмотреть запрет, если предложения Киева окажутся эффективными в контроле за экспортом".

Напомним, Украина предлагает ЕС и соседним странам компромисс касательно экспорта зерна.

Вместе с этим Хорватия отказывается импортировать украинское зерно и подумывает об эмбарго агропродукции из Украины

Ранее парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт украинской агропродукции.