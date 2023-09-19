Хорватия не будет импортировать украинское зерно.

Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает Politico.

"Позиция и желание Хорватии заключаются в том, что мы являемся транзитной страной, а не страной, получающей огромное количество украинского зерна, которое дешевле, чем наше, что означало бы, что наши фермеры окажутся в беде", - сказал Пленкович.

По его словам, Загреб готов предоставить услуги своих портов для перевалки зерна, но не более того. Он также допустил введение эмбарго на украинскую агропродукцию по примеру Польши, Венгрии и Словакии.

Напомним, вчера Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за их запрета на ввоз украинской продукции. При этом в Киеве надеются, что государства снимут свои ограничения с Украины, и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.

Мы писали, что в Еврокомиссии удивились иску Украины в ВТО из-за запрета экспорта аргопродукции. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский считает, что Украине не удастся доказать ущерб и выход из ситуации можно найти путём диалога.