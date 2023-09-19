Украина после подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии касательно экспорта зерна предлагает им компромисс.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Киев передал Еврокомиссии план действий по контролю Минэкономики за экспортом четірех групп агротоваров в пять соседних стран ЕС.

"Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах - членах ЕС. В частности, планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики", - написал Шмыгаль.

Параллельно запускается "антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года", по результатам которых Украина может принять решение об ответных санкциях в отношении Польши и Венгрии.

Напомним, вчера Украина подала иск в ВТО. В организации подтвердили получение жалобы Украины на экспортные ограничения ее зерна со стороны Польши, Словакии и Венгрии. Также Киев вчера вечером сделал запрос на проведение консультаций по поводу эмбарго.

Накануне глава замминистра экономики Тарас Качка заявил, что действия европейских соседей Украины не защитят местных фермеров от украинского зерна, как они заявляют, а мотивированы политическими соображениями.