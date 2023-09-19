В ближайшие дни Киев в ответ на запрет импорта украинских сельхозтоваров заблокирует импорт некоторых польских овощей и фруктов: лука, помидоров, капусты и яблок.

Об этом сообщил замминистра экономики Украины Качка в интервью Rzeczpospolita.

Ранее Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за их запрета на ввоз украинской продукции.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины в Facebook.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров", – сказала первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В середине июля премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки".

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава намерена продлить запрет ввоза зерна из Украины до конца года. Об этом он сказал после переговоров с коллегами из Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.