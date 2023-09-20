Отменена запланированная на полях Генеральной аассамблеи Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке встреча президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Известно, что встреча планировалась на 19 сентября. Дуда сообщил, что планируется обсуждение экспорта украинского зерна, который Польша в одностороннем порядке заблокировала.

Президент Польши заявил, что Польша пытается помочь Украине, но продажи ее агропродукции в Польше - не в интересах Варшавы.

Ранее сообщалось, что в Польше грозят изменить политику помощи Украине после иска в ВТО по зерну, а также в следующем году грозят сократить поддержку украинских беженцев.

"Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но для этого нам нужна поддержка поляков", – сказал министр.

Отвечая на вопрос о споре с Украиной по поводу зернового эмбарго, Шинковский вель Сенк отметил, что польское правительство, исходя из интересов фермеров, "неумолимо" в этом вопросе.

По его мнению, шаги, предпринятые Украиной, негативно отражаются на двусторонних отношениях.

"Действия Украины нас не впечатляют, но производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно по опросам общественного мнения, по уровню общественной поддержки дальнейшей поддержки Украины. И это вредит самой Украине", – сказал министр.

После чего президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником, который может утащить на глубину.