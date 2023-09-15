Встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды состоится в Нью-Йорке, куда президенты Украины и Польши отправятся на Генассамблею ООН.

Об этом сообщил польский президент агентству PAP.

"Мы договорились о встрече в Нью-Йорке через несколько дней с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего, мы будем говорить о зерне", - сказал Дуда.

Дуда добавил, что Польша пытается помочь Украине, но продажи ее агропродукции в Польше - не в интересах Варшавы.

"Украина должна понять нашу позицию: моя задача – заботиться о наших польских интересах", – заявил Дуда.

Напомним, что Польша намерена блокировать экспорт украинской агропродукции и после 15 сентября.

В ответ Украина угрожает подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции в Европу.

Тем временем польские власти уже открыто начали использовать тему импорта украинского зерна в предвыборной агитации. Премьер Матеуш Моравецкий выложил предвыборный ролик правящей партии "Право и справедливость", в котором заявил, что Варшава не позволит "затопить себя украинским зерном".