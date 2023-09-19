Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником, "который может затянуть на глубину".

Выступая на брифинге для польских журналистов в Нью-Йорке, Дуда защищал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которое Киев оспаривает в рамках ВТО.

Как сообщает агентство PAP, президент Польши сравнил Украину с утопленником, объяснив, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину".

"Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться", – считает Дуда.

"Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопленник не причинил нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", – заявил он.

Дуда также признал, что, несмотря на свои планы, не смог встретиться с Владимиром Зеленским "по организационным причинам", но не исключает, что встреча состоится позже.

Ранее сообщалось, что польская политика в отношении помощи Украине может существенно измениться, а также о том, что в следующем году Польша грозит сократить поддержку украинских беженцев.