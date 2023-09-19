Польша, скорее всего, сократит финансовую поддержку миллионов украинских беженцев, которых она принимает, заявило правительство страны.

В то время как Варшава была одним из самых ярых сторонников Украины, предлагая финансовую и военную помощь и служа воротами для западных поставок, связи между двумя странами ухудшаются в преддверии выборов в Польше, пишет Bloomberg.

Поддержка беженцев, которая включает в себя отмену требований о проживании и предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейным пособиям, не будет продлена в следующем году, сообщил телеканалу Polsat официальный представитель правительства Петр Мюллер.

"Эти правила просто перестанут действовать в следующем году", - заявил Мюллер.



По словам Анны Шмидт, заместителя министра семьи и социальной политики, Польша потратила около 2,4 миллиарда злотых (550 миллионов долларов) на выплаты для украинских семей, которые бежали в Польшу от войны.

Ранее в Польше напомнили Киеву, через чью территорию в Украину идёт помощь.

Также стало известно, что Польша продлит запрет на импорт украинской агропродукции и без решения Еврокомиссии. Премьер-министр Моравецкий заявил, что данное решение принято в интересах польских фермеров, которые конкурируют с Украиной на сельскохозяйственном рынке.