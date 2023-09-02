Польша закрыла свой крупнейший центр приема украинских беженцев, расположенный в Надаржине примерно в 30 км от Варшавы. Решение принято в связи с небольшим числом украинцев, приезжающих в регион.

Об этом сообщает The Financial Times.

По словам местных властей Надаржина, данный центр изначально предполагался как временный, а его закрытие было обосновано тем, что "количество беженцев, прибывающих в регион из Украины, ничтожно мало".

Как пишет издание, ранее в этом центре размещались до девяти тысяч украинских беженцев, а последние 300 человек, проживавших в нём до недавнего времени, были переведены в другие польские центры.

Известно, что Польша стала одной из первых стран, начавшей принимать украинских беженцев после полномасштабного вторжения РФ. С марта 2022 года во многих городах страны, включая Варшаву, открыли центры для украинцев, где они могли переночевать, получить еду и необходимые вещи.

Как мы сообщали, в Польше заявили об ухудшении отношений с Украиной из-за недавнего дипломатического конфликта.

Ранее посла Польши вызвали в МИД после заявлений о том, что Украине "стоило бы начать ценить" помощь поляков.