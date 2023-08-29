Правительство Израиля решило продлить оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам. Программа будет действовать как минимум до конца 2023 года за счет того, что было сокращено финансирования министерств.

Об этом сообщает издание Ynet.

По инициативе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра финансов Бецалеля Смотрича прошла встреча, посвященная помощи украинским беженцам. На ней было решено продлить социальную и медицинскую помощь до конца года.

Речь идет о 14 213 гражданах Украины, среди которых 3600 человек старше 65 лет и примерно 1500 детей. Правительство Израиля выделит на это 100 млн шекелей (17 млн долларов). Беженцам продлена медицинская страховка, которая включает жизненно важные процедуры. Сохранена страховая очередность с 9 августа 2023 года.

Напомним, в начале августа стало известно, что Израиль прекращает финансирование бесплатной медицинской страховки для украинских беженцев.

После этого Украина угрожала приостановить безвиз с Израилем, если будет отменено медстрахование для украинских беженцев. Посол Израиля в Украине заявил, что финансирование остановилось из-за технической ошибки.