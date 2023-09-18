Количество украинских беженцев, прибывших на территорию Евросоюза с начала войны, составляет уже почти 10 миллионов человек.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Sud Radio.

По его словам, в Чехии количество мигрантов с Украины составляет 440 тысяч - это 4% от населения страны.

"Венгрия также принимает украинских мигрантов, Польша, конечно же", - указал он, добавив, что проблема миграции затрагивает всех.

Напомним, украинские граждане, в том числе беженцы, считают, что проживают в Европе во вполне (34%) или скорее комфортных (51%) условиях. Только 13% украинцев назвали свои условия некомфортными.

Также мы писали, что число мужчин среди украинских беженцев составляет немногим больше трети.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Украине нужно вернуть из-за границы своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

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