В Германии с ноября 2022 года по апрель 2023 года паре из Украины и их трехлетнему ребенку ежемесячно платили 5553 евро.

Об этом случае сообщает газета Bild.

Информация о немаленькой выплате появилась на сайте отеля "Гарц" в Гюнтерсберге, расположенном в бывшем парке отдыха. Немцы отреагировали на нее негативно: в сообществах они писали, что "если это правда, я потеряю веру".

Однако, как оказалось, семье платили 1093 евро, а остальные 4460 евро доставались компании, управляющей гостиницей.

Газета пишет, что до закрытия программы размещения украинцев в отеле проживали до 210 беженцев. О них заботился частный оператор Talk & Go GbR, основанный двумя братьями.

Выделяемая отелю сумма вызывает споры. Как подсчитали местные жители, для семьи из трех человек гостиница тратит максимум 376,60 евро на холодную воду и арендную плату и 99,40 евро - на отопление и горячую воду.

Откуда взялась сумма 4460 евро, непонятно. Получается, что проживание одного украинского беженца из упомянутой семьи в месяц обходилось государству в 1487 евро, или в 49,55 евро в день.

В самом отеле объясняют высокие расходы чрезвычайной ситуацией. Дескать, администрации района пришлось быстро разместить беженцев.

"И эти 49,55 евро были использованы для финансирования проживания, включая услуги охраны и поддержки - уход за детьми, а также языковые курсы", - заявили местные власти.

Братья же, владеющие компанией Talk & Go GbR, которая управляет отелем, объясняют высокие затраты чрезмерными расходами на отопление. Мол, беженцы размещены в строениях, которые первоначально летом использовались как детский лагерь отдыха.

Объект эксплуатировался в течение одиннадцати месяцев, начиная с 1 августа 2022 года, в зимний сезон, когда цены на нефть взлетели до небес.

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