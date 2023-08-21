Ирландия столкнулась с очередным кризисом по поводу расселения временно перемещенных лиц, находящихся под временной защитой в стране.

Об этом сообщает Посольство Украины в Ирландии.

В ближайшие несколько месяцев для новоприбывших украинцев не будет возможности найти бесплатное жилье от ирландского государства.

"В связи с информацией, полученной от ирландской стороны, просим воздержаться от прибытия в страну в ближайшие 6-8 недель, если Вы находитесь в безопасном месте", – говорится на сайте посольства.

Ирландия предоставила убежище 86 тысячам украинцев, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее мы писали, что согласно данным Евростата, в Европе находятся больше четырех миллионов украинских беженцев. Больше всего людей приняла Германия (1,1 млн), Польша (977 тысяч) и Чехия (349 тысяч). Почти половина из них (46,6%) - это взрослые женщины. Еще 34,4% - дети. 19% - мужчины.

Напомним, что Европа уже в ближайшее время планирует упростить получение вида на жительство для иностранцев, в том числе, украинцев. При том украинские беженцы, которые выехали в Европу в первые дни войны, половину необходимого по новым правилам для вида на жительство срока уже имеют.