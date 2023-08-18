США продлили специальный защитный статус беженца (S) для украинских беженцев на 18 месяцев. Таким образом, он будет действовать до 19 апреля 2025 года.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Министерства внутренней безопасности США.

В ведомстве отметили, что в течение этих полутора лет американские власти намерены облегчить процедуру получения статуса S для граждан Украины, ставших американскими резидентами. Кроме того, в министерстве подчеркнули готовность предоставить льготы для украинцев, получающих в США образование.

"Это позволит более чем 26 тысячам украинских граждан сохранить такой статус, а примерно 166,7 тысячи их сограждан подать заявку на его получение", — заявили в министерстве.

Текущая программа должна была закончиться 19 октября этого года.

Весной сообщалось, что с апреля 2022 года США приняли около 125 тысяч украинских беженцев.

Между тем в Германию приезжают все меньше беженцев из Украины. Если в апреле текущего года туда въехали 19 300 украинцев, то в мае - около 15 600. За первые три месяца 2023 года в Германию въехало около 81 600 украинцев.