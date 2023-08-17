У украинской беженки по имени Ирина в Германии госслужба по защите детей югендамт отобрала дочь. Чиновники службы решили, что мать может уехать с ней в Украину, и ей грозит опасность.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ирина сама обратилась в югендамт и заявила, что ей трудно справляться с дочерью, поскольку ребенок гиперактивный. Служба несколько раз назначала в поддержку соцработников, но женщина была недовольна этим и говорила, что эта не та помощь, на которую она рассчитывала. Также она несколько раз обращалась с жалобами в югендамт на продленку и на школу, в которую ходила дочь. Девочку трижды отстраняли от занятий в школе из-за плохого поведения. По этой же причине ее исключили и из детского сада. В конце концов ребенка устроили в школу для детей с особыми потребностями.

О том, что Ирина собирается вернуться с дочерью в Украину, югендамту сообщил соцработник. По словам женщины, ее неправильно поняли. Но в госслужбе решили временно изъять ребенка.

Согласно немецким законам, югендамт обязан защищать благополучие детей и подростков и должен немедленно действовать, "если ребенку может угрожать опасность". Но изъятие из семьи - это крайнее средство, которое должно быть подкреплено судебным решением.

"Опекунство является временной мерой защиты ребенка", - сообщили в министерстве по делам беженцев, семьи, детей и молодежи федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, где живут Ирина и ее дочь.

В итоге суд постановил все же вернуть ребенка Ирине.

Ранее мы писали, что в Европе зафиксировали 240 случаев, когда украинских детей забирали социальные службы стран, куда уехали их семьи.

Также "Страна" рассказывала о других случаях, когда в Европе ювенальные службы лишали украинских беженцев родительских прав и забирали детей.