Правительство Канады прорабатывает сценарии действий в связи с возможным приходом к власти в США в следующем году ультраправых.

Об этом рассказала министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, передает CTV News.

"Конечно, мы работаем над сценариями. Мы обязательно должны подготовить несколько сценариев. У нас есть сценарий игры, чтобы суметь справиться с возможными вызовами. Я буду работать с коллегами и мэрами, премьер-министрами провинций, с бизнес-сообществом, с профсоюзами, со всеми в стране, чтобы мы были готовы независимо от результатов выборов", — сказала Джоли в интервью местной радиостанции.

Она упомянула негативный опыт отношений канадского правительства с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, которая стремилась ограничить торговлю между странами в важнейших секторах.

Профессор национальной безопасности Оттавского университета Томас Джуно добавил, что многим канадцам могут показаться надуманными разговоры о том, что политика Вашингтона во многом расходится с курсом Канады. Но, по его словам, "то, что десять лет назад казалось крайне надуманным сценарием, сегодня уже является возможным".

Джуно сказал, что Канада может в перспективе столкнуться с наплывом политических беженцев, экономическим протекционизмом в торговых отношениях с США и шоком для Оттавы, полагающейся на США в обмене разведданными и научном сотрудничестве.

Между тем весной рейтинг Джо Байдена упал до самого низкого уровня в его карьере, а большинство опрошенных американцев заявили, что поддержали бы Трампа на выборах президента.

Как мы писали, результаты выборов США сильно повлияют и на ситуацию в Украине.