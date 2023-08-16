В Смоленской области разразился скандал вокруг кандидата в Смоленскую областную думу от "Единой России" Александра Зеленского.

В местном телеграм-канале были опубликованы кадры со встречи врио губернатора Василия Анохина с избирателями. Один из присутствующих там пенсионеров возмутился тем, что в облдуму от "Единой России" баллотируется кандидат с фамилией Зеленский. Мужчина назвал это оскорблением "для всех патриотов".

Александр Зеленский уже отреагировал на это высказывание. Он заявил, что не несёт ответственности за своих однофамильцев. Также он не намерен менять фамилию и сниматься с выборов.

Ранее мы писали, что на части захваченных территорий Украины российские "выборы" стартуют досрочно. В частности, уже объявлены такие планы в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

При этом еще недавно в России заявляли, что могут отложить проведение "выборов" в аннексированных регионах Украины. Центризбирком России предупредил, что имеет право отложить выборы в аннексированных регионах Украины при наличии угрозы безопасности граждан и членам избиркомов.