Среди всех, кто уехал из Украины, около 35% – мужчины.

Об этом сообщил замдиректора Института демографии НАН Украины Александр Гладун в эфире телемарафона.

По его словам, всего за границу выехали около пяти миллионов человек (без учета выехавших в Россию).

"Около 2/3 – это женщины, и 1/3 – мужчины. Это около 35%. Причем дети до 18 лет – это 17%. И еще 17% – это с 18 до 64 лет. Где-то 5% или даже меньше – мужчины пенсионного возраста", – рассказал демограф.

Ранее мы писали, что в Австрии находятся 14 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые получили статус временной защиты после начала полномасштабного вторжения РФ. Журналисты подсчитали, что этих мужчин хватило бы для формирования 28 батальонов или одной целой дивизии по штату военного времени.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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