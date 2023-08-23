В Австрии находятся 14 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые получили статус временной защиты после начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает издание Еxxpress в материале под названием "Бегство с фронта", данные для которого предоставило МВД страны.

Журналисты подсчитали, что этих мужчин хватило бы для формирования 28 батальонов или одной целой дивизии по штату военного времени.

Всего в Австрии с начала вторжения беженцами были зарегистрированы 101 629 украинцев. 44 тысяч из них получают базовую государственную помощь.

В основном это женщины и дети, но есть и 34,2 тысяч мужчин. Из них 14 тысяч в возрасте 18-54 года, то есть призывного возраста.

В соседнюю Германию, по данным за февраль, после 24 февраля 2022 года уехали 163 287 украинских мужчин призывного возраста, сообщал Berliner Zeitung со ссылкой на данные МВД.

Ранее мы писали, что бывший президент Чехии раскритиковал украинских мужчин-беженцев призывного возраста.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.