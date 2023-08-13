Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия, недавно признавшаяся, что ее "за@бала" заграничная жизнь в "Шотландии-Финляндии", и что она хочет вернуться "домой в Монако", объяснила свои слова и заявила, что пошутила.

Об этом Анастасия Костина написала в Instagram.

Дочь генпрокурора рассказала о своем текущем месте жительства и назвала причину, по которой оказалась в Финляндии. По словам девушки, этой зимой она познакомилась с журналистом и волонтером из Финляндии по имени Янник Свенссон.

"Это была любовь с первого взгляда, он предложил переехать к нему, и я согласилась. Так я оказалась здесь, где сейчас есть – в Финляндии", – написала Анастасия под постом, проиллюстрированным архивным видео с бойфрендом.

"На видео вы можете увидеть, как в мае 2023 года мы въезжаем на территорию Украины уже вместе. Ни я, ни кто-то из моей семьи не владеет ни одной недвижимостью за пределами Украины и никогда не владел. У нас здесь точно не роскошно или безмятежная жизнь, сейчас вообще не до развлечений", – добавила Костина.

Анастасия Костина считает, что во время войны не до развлечений. Фото: Instagram

Девушка заявила, что со своей стороны "волонтерит, работает и участвует в разных проектах в пользу Украины".

"Теперь хочу сказать по поводу своих недавних высказываний в Instagram. Во-первых, я сожалею, что позволила себе эмоциональные, незрелые высказывания, еще и с бранными словами. Понимаю, что война – все воспринимается иначе и очень остро. Но сделанного, к сожалению, не вернешь" , – написала Анастасия.

"Это была шутка, которая, возможно, рассмешила бы нескольких друзей, но для людей, которые меня впервые видят – это выглядит, понятно, неприемлемо. Хочу сказать: даже малейший поступок каждого из нас может оказать большое влияние. Поэтому давайте делать и поощрять других делать мир хоть немного лучшим сегодня", - подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasie | quantum wizard 🪄 (@anastasiekostina)

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