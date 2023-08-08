Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия пожаловалась на жизнь в "Шотландии-Финляндии" и попросилась "домой в Монако".

Жалобы появились в Инстаграме девушки.

"Меня за@бала эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой, в Монако", - написала Настя в Инстаграме и показала грустное селфи.

При этом запись сделана на русском языке.

Судя по странице дочери Костина, еще весной она находилась в Стокгольме. Предыдущее фото в ее блоге датировано 17 апреля.

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