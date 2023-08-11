Член Центризбиркома от Блока Порошенко Юрий Буглак полтора года живет в Майами, но получает из украинского бюджета выплаты на "решение бытовых вопросов" и "оздоровление".

Об этом сообщают "Схемы".

"Разве есть разница где находиться - в Ивано-Франковске, в Виннице, или в каком-то зарубежном городе? В городе Кошице или в городе Ужгород? В чем разница для чиновника, если он имеет право работать дистанционно?" - заявил журналистам Буглак.

В начале февраля 2022 года он уехал из Украины в отпуск и с тех пор не возвращался.

Вместе с семьей Буглак обитает в элитном комплексе The Wave на побережье Атлантического океана в Голливуде, штат Флорида (США).

За эти полтора года Буглак получил из госбюджета 1,5 млн гривен зарплаты и пособия.

Журналистам Буглак сказал, что уехать его заставили "личные обстоятельства", а призыв президента Зеленского вернуться ко всем представителям государства и защищать страну членов ЦИК, по его мнению, не касался. Так что заявление на увольнение он не будет писать.

Буглак до сих пор живет в Майами. Фото: "Схемы"

Ранее мы рассказывали о скандале, в который попал "слуга народа" Богдан Торохтий в связи с выездом за границу и покупкой дорогого имущества. Он также сообщил, что не сложит мандат, несмотря на призывы во фракции.

А на днях в полиции заявили, что проверят законность выезда за границу бывшего мэра Рахова Виктора Медвидя, который оформил себе "командировку" в Румынию.