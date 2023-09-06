Украинские граждане, в том числе беженцы, считают, что проживают в Европе во вполне (34%) или скорее комфортных (51%) условиях. Только 13% украинцев назвали свои условия некомфортными.

Об этом говорят данные опроса социологической группы "Рейтинг", которая провела всеевропейское исследование украинцев.

Комфортность жизни зависит от местоположения и длительности пребывания в стране. В Северной Европе большинство респондентов (90%) живут в комфортных условиях, в то время как в Восточной (84%) и Южной Европе (83%) этот процент меньше.

Украинцы, которые проживают в зарубежной стране несколько лет, заявляют, что имеют самые комфортные условия жизни (89%). Однако и те, кто недавно приехал, могут наслаждаться приличными условиями проживания (около 80%).

Отношение местного населения к украинцам в целом оценивается положительно: 51% говорят о положительном отношении, 38% - о нейтральном. Только 9% столкнулись с холодным приемом. Отношение украинцев к местным жителям респонденты оценили еще выше: 61% опрошенных относятся к иностранцам тепло, 35% - нейтрально, а всего 3% - холодно.

По данным опроса, 46% покинувших родину посещали Украину. А больше половины наших граждан еще не были дома за время своего пребывания за границей. Среди тех, кто уехал во время войны, 60% ни разу не приезжали в Украину.

Украинцы проявляют интерес к путешествиям по Европе. 27% опрошенных часто путешествовали по стране пребывания, 33% - иногда. В другие страны Европы путешествовали 15% и 26% соответственно.

Согласно опросу, 49% переехавших после вторжения украинцев не хотели бы остаться жить за границей. Среди украинцев, переехавших в Европу до вторжения, таких насчитывается 40%.

Опрос проводился среди 2116 украинцев, которые находятся за границей после 24 февраля 2022 года.

Большинство опрошенных (59%) находятся за границей около года, около 8% опрошенных - около полугода, а 4% - несколько месяцев. Однако четверть опрошенных уже находятся за границей несколько лет. Больше всего таких украинцев, которые выехали с Запада и из Центра страны, скорее всего на заработки.

И если те, кто находится за границей несколько лет, чаще живут в Южной и Восточной Европе, то прибывшие в результате и во время полномасштабного вторжения чаще находятся в странах Западной и Северной Европы.

Ранее другой опрос "Рейтинга" показал, что по мнению украинцев, разговаривать на украинском языке и перечислять донаты во время войны более патриотично, чем служить на фронте.

Согласно еще одному исследованию, 43,3% украинцев поддерживают заморозку войны или переговоры, если РФ усилит ракетные обстрелы.