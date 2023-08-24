Опрошенные украинцы считают, что разговаривать на украинском языке и перечислять донаты - это во время войны более патриотично, чем служить на фронте.

Об этом свидетельствует опрос группы "Рейтинг", посвященный Дню Независимости.

Выбрать можно было три ответа из предложенных. Пункт "донатить\волонтерить" выбрало 46% опрошенных, "говорить на украинском" - 45%, служить на фронте - 33%, оставаться в Украине во время войны - 33%, заниматься гражданской деятельностью - 14%, ходить в украинскую церковь - 6%.

Отдельно можно посмотреть, как за каждый вопрос голосовали украинцы из трех категорий - те, кто не выезжал или вернулся в Украину, ВПО и беженцы за границей.

Видно, что особенно активно за пункт "донатить\волонтерить" голосовали беженцы за границей - 61%.

Они же наименее активно выбирали такой пункт проявления патриотизма, как "остаться в Украине" - 4%.

Ранее мы писали о том, что опрос показал, что 43,3% украинцев поддерживают заморозку войны или переговоры, если РФ усилит ракетные обстрелы.

Также мы писали о том, что опрос показал, что украинские ветераны боятся, что государство забудет о них после войны.