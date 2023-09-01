Российское издание Sota, признанное иноагентом, 1 сентября провело опрос на улицах Москвы. Людей спрашивали, какое будущее, по их мнению, ожидает Россию.

Видеозапись опроса опубликована на Ютуб-канале sotavision.

Мнения опрашиваемых разделились. Часть позитивно оценивают перспективы РФ. Один молодой человек заявил, что РФ ожидает "господство над всей Европой и Солнечной системой".

"В теории господство над всей Европой, над всем миром, космическая программа, охватывающая всю Солнечную систему, покорение всей Солнечной системы. Это только минимальный план. А так в принципе нас ждет только хорошее: улучшение законодательства, повышение заработной платы и вообще уровня жизни... Везде будут российские флаги и всё будет Россией. Французы станут россиянами: Французский административный округ. Все будет хорошо", - сказал первый частник опроса.

Другой парень заявил, что Россия - лучшее место для открытия своего бизнеса.

Люди из второй группы посетовали на несвободу, сильное социальное расслоение, запрет любимых певцов, притеснения ЛГБТ, плохое отношение к россиянам за границей и, в целом, на политику власти.

"Если сменится правительство, наладится демократия, будет очень хорошо. Хорошая будет страна, великое государство. Если бы его постоянно не захватывали какие-то уроды, то было бы намного лучше. Пока минусов больше и с каждым днем все хуже становится", - сказала 17-летняя девушка. И добавила, что после ее критики к ней придет полиция.

Ранее мы приводили опрос россиян, согласно которому большинство из них против использования ядерного оружия в войне с Украиной.

Также опросы показывали, что в РФ 71% населения поддерживает войну против Украины, но большинство хотят мирных переговоров.