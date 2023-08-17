Польский президент Анджей Дуда ответил на призыв президента Беларуси Александра Лукашенко восстановить отношения с Польшей.

Для улучшения отношений он призвал Минск перестать засылать мигрантов на территорию соседней страны.

"Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу. Это не является никаким секретом, поскольку мы имеем видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем гибридной атакой", - сказал Дуда.

Других условий он не назвал.

Накануне Лукашенко сказал, что поручил премьер-министру возобновить контакт с Польшей. "Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога", - заявил белорусский президент.

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