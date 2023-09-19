На прошлой неделе Украина отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, Киев сообщил Берлину, что прибывшие в Польшу машины нуждаются в ремонте. Берлин выразил обеспокоенность по поводу таких заявлений и направил в Жешув своих специалистов, которые подтвердили, что Leopard действительно требуют ремонта.

Издание отмечает, что отремонтировать их в Украине невозможно из-за отсутствия подготовленного технического персонала и достаточного количества запчастей.

Ранее сообщалось, что Украина подала в суд на две западные военные компании, которые не выполнили контракты на поставку военной техники.

Напомним, что передача Украине немецких ракет Taurus не обсуждалась на сегодняшней встрече в Рамштайне.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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