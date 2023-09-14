Украина подала в суд на две западные военные компании, которые не выполнили контракты на поставку военной техники.

Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на данные Минобороны Украины.

В отличие от других поставщиков, которые по каким-то причинам не смогли выполнить согласованный заказ, эти две фирмы не захотели возвращать заплаченные им средства.

Шесть иностранных компаний, две из которых американские, "не полностью или частично выполнили свои обязательства по некоторым контрактам, но произвели частичную поставку или полностью вернули средства", — сообщили в Минобороны Украины.

Две европейские компании "не поставили товар и не вернули авансовый платеж". Против них и подан иск.

Ранее Украина уже выиграла дело против одного неназванного иностранного поставщика.

"Таких фирм много, и, к сожалению, не все из них, даже влиятельные игроки рынка, смогли выполнить подписанные контракты. Есть также украинские фирмы, которые не поставили обещанные поставки, и американские", — говорил тогда министр обороны Резников.

Перед этим премьер Эстонии обвинила балтийские компании в наживе на войне и тайной поддержке Кремля.

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