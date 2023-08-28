В Австрии призывают "экспроприировать" у частных владельцев знаменитые компании Red Bull и Swarovski.

Поводом для таких призывов стал роскошный отдых наследника основателя корпорации Red Bull Марка Матешица и его девушки, наследницы ювелирной империи Swarovski Виктории Сваровски.

В компании друзей они отправились в Грецию на частном самолете, где отмечали 30-летие Сваровски на суперяхте за семь миллионов евро. Знаменитый кондитер на месте приготовил для них торт в виде дельфина с ракушками.

Социалисты заговорили о выбросах CO2, а коммунисты предложили лишить крупных предпринимателей возможности самостоятельно распоряжаться своими доходами.

Представитель Компартии Австрии, популярность которой в последнее время быстро растет, предлагает "обобществить" Red Bull и Swarovski. Но не путем национализации, а дать работникам предприятий право решать, как будут распределяться заработанные этими корпорациями средства.

"Сваровски и Матешиц тратят на яхты и частные самолеты то, что заработал народ Австрии. Поэтому вполне закономерно, что многие люди задаются вопросом, нормально ли это. Наша цель - не национализированная экономика, а демократическая, в которой люди, создающие богатство, также решают, как оно используется. Мы считаем, что тогда австрийцы скорее не выберут роскошный отдых для владельцев корпораций", - заявил федеральный представитель Компартии Тобиас Швайгер.

Сообщалось, что весной на выборах в федеральной земле Зальцбург австрийские коммунисты набрали сенсационные 11,66%. Еще ранее коммунист победил на выборах мэра Граца (второй по величине город Австрии).

По прогнозам, Компартия Австрия может на ближайших выборах впервые с 1949 года попасть в парламент страны.

Ранее мы рассказывали, что после скандала с покупкой элитной недвижимости и расточительством соучредительница BLM объявила об отставке.

А весной в Китае 229 человек потеряли статус миллиардеров, что связывают с репрессиями.