Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сняла на лето дом в деревне Петрушово в Рязанской области.

Об этом сообщает местное издание "Вид сбоку".

В разговоре с корреспондентами издания она рассказала, что в деревне продолжает работать над своими книгами, преподает, а также учит русский язык.

Карин Кнайсль также сообщила, что ее пригласили работать в центр G.O.R.K.I. при СПбГУ.

За время, которое она находится в России, она также успела посетить форум "Россия-Африка" в Петербурге. Кнайсль говорит, что пока не знает, насколько она задержится в России.

Карин Кнайсль, занимавшая пост министра иностранных дел в 2017–2019 гг., привлекла внимание СМИ в 2018 году, когда танцевала с Владимиром Путиным на собственной свадьбе.

Тогда 53-летняя министр выходила замуж за 65-летнего бизнесмена Вольфганга Майлингера. Путин поздравил молодоженов и станцевал с невестой.

В 2020 году Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти", а в 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, покинула его. Ей угрожали санкции.

По ее собственным словам, она была вынуждена покинуть Австрию из-за угроз и обвинений в связях с российскими властями. После отъезда из Австрии Карин Кнайсль, владеющая арабским языком, некоторое время жила в Ливане.