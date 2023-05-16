Жена бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера потеряла работу после визита в российское посольство на прием по случаю Дня Победы 9 мая.

Об этом заявила министр экономики земли Северная Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур,пишет Bild.

По ее словам, трудовые отношения между Со Ен Ким-Шредер и компанией NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления.

Шредер-Ким в NRW.Global Business занимала должность представителя в Южной Корее.

"Руководство компании несколько раз уведомляло супругу экс-канцлера ФРГ о запрете публично высказываться по политическим темам, в том числе в отношении конфликта России и Украины", - говорится в статье.

Ранее мы писали, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер со своей женой Ким Со Ён посетил прием в российском посольстве в Берлине 9 мая. Также присутствовали политики из правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левой партии.

А летом прошлого года Шрёдер провел свой "отпуск" в Москве недалеко от штаб-квартиры "Роснефти", откуда уволился в мае.

Напомним, Шредер назвал войну в Украине "ошибкой правительства РФ" и призвал обе стороны к уступкам.