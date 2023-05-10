Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер посетил прием в российском посольстве в Берлине 9 мая.

Фото Шрёдера на приеме в честь Дня Победы опубликовала Bild.

По ее данным, бывшего немецкого канцлера сопровождала его жена Ким Со Ён.

Также присутствовали политики из правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левой партии.

Ранее мы писали, что Герхард Шрёдер в интервью The New York Times рассказал, как в начале марта прошлого года пытался стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Кроме того, сообщалось, что летом прошлого года экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер проводил свой "отпуск" в Москве. Это произошло после того, как он решил отказаться от своей должности в "Роснефти" и заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании "Газпром".

Напомним, в мае 2022 года немецкий парламент лишил Герхарда Шрёдера привилегий. Тогда из-за тесных связей экс-канцлера с РФ, его лишили офиса в парламенте и сотрудников, оставив право на пенсию и охрану.

Также "Страна" рассказывала, что немецкие социал-демократы решили не исключать Шрёдера из партии за дружбу с президентом России Владимиром Путиным.