Польская прокуратура проверит причастность бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера к событиям в Украине.

Как сообщает RMF FM, уведомление о возможном преступлении Шрёдера поступило в Национальную прокуратуру.

Согласно полученным следователями документам, немецкий политик мог "использовать свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы позднее оказывать давление на страны ЕС и Украину".

Также прокуратура выяснит, какую роль в подготовке войны в Украине сыграл бывший канцлер.

Ранее мы писали, что Шрёдер в интервью The New York Times рассказал, как в начале марта прошлого года пытался стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Кроме того, сообщалось, что летом прошлого года экс-канцлер ФРГ проводил свой отпуск в Москве. Это произошло после того, как он решил отказаться от своей должности в "Роснефти" и заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании "Газпром".

В мае 2022 года немецкий парламент лишил Герхарда Шрёдера привилегий. Тогда из-за тесных связей экс-канцлера с РФ его лишили офиса в парламенте и сотрудников, оставив право на пенсию и охрану.

"Страна" рассказывала, что немецкие социал-демократы решили не исключать Шрёдера из партии за дружбу с президентом России Владимиром Путиным.

Также мы писали, что Шрёдер посетил прием в российском посольстве в Берлине 9 мая.