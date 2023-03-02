Немецкие социал-демократы не будут наказывать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера за связи с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпром", а также с Nord Stream AG.

Об этом заявила арбитражная комиссия, пишет агентство dpa.

Издание сослалось на решение регионального комитета Социал-демократической партии в Ганновере, который отклонил предложения о наказании немецкого экс-канцлера за его связь с вышеперечисленными российскими компаниями.

Коллегия партии СДПГ постановила, что недостаточно доказательств того, что Шредер нарушил принципы или устав партии.

При этом комитет заявил, что немецкие политики, возможно, неправильно оценили риски, связанные с зависимостью страны от российских энергоносителей.

Решение коллегии может быть обжаловано.

Напомним, Шредер возглавлял совет директоров "Роснефти" с сентября 2017 года. После начала войны в Украине Шредер сохранил свой пост в российской компании. А в интервью The New York Times рассказал, как в начале марта пытался стать посредником в переговорах между Украиной и Россией и сказал, что Путин "заинтересован в прекращении войны". Также он обещал, что уйдет из совета директоров "Роснефти" в случае, если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу, чего, по его мнению, не случится. В мае 2022 года он покинул совет директоров "Роснефти".

Кроме того, сообщалось, что в мае Шредера лишил немецкий парламент привилегий. Тогда из-за тесных связей экс-канцлера с РФ, его лишили офиса в парламенте и сотрудников, оставив право на пенсию и охрану.

Также мы писали, что немецкие социал-демократы решили не исключать Шредера из партии за дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.