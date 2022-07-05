Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз расправы

Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на письменные сообщения политика журналистам.

Кнайсль через WhatsApp заявила репортеру газеты о том, что "не дает интервью" и заявила, что эмигрировала из Австрии из-за "угроз убийством".

Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год.

В конце мая этого года она покинула совет директоров компании "Роснефть", в состав которого вошла в прошлом году.

Перед этим Европейский парламент принял резолюцию, призвав бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уволиться из совета директоров Роснефти. В случае отказа против них могли быть введены санкции.

В СМИ Кнайсль стала широко известна после того, как танцевала в 2018 году с Путиным на своей свадьбе.

Кнайсль танцует с Путиным

Напомним, что ранее мы писали о том, что оказавшийся в центре скандала продюсер Юрий Бардаш, который находится в Грузии, заявил, что "на него объявили охоту".

"Ухожу в тишину. Как только буду в безопасности, появлюсь. Молитесь за Украину, за её обманутых людей", - написал Бардаш в соцсетях.