В Украине начинает работать крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с гендиректором компании Чарльзом Вудберном.

По его словам, в Украине хотят наладить производство артиллерийских систем L119 и M777 и БМП CV90.

Сроки запуска Владимир Зеленский не уточнил.

BAE Systems работает в области производства оружия, безопасности и аэрокосмической сферы. В частности она занимается изготовлением танков Challenger и гаубиц М777. В компании работают 90 тысяч человек в 40 странах.

Ранее мы рассказывали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет в Украине завод по производству и ремонту танков и другой бронетехники.

Также недавно в Пентагоне заявили, что США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов калибра 155 мм. Если раньше Соединенные Штаты выпускали 14 тысяч в месяц, то теперь выпуск увеличили до 24 тысяч в месяц, а 2024 году намерены довести выпуск снарядов до 80 тысяч.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.