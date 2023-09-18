Германия подготовила новый пакет военной помощи Украине на 400 млн евро, но ракет Taurus в нем нет.

Об этом рассказал министр обороны страны Борис Писториус в интервью газете Bild.

По словам министра, общая стоимость пакета составит 400 млн евро, в него войдут боеприпасы (по его выражению - "фугасные боеприпасы, минометные боеприпасы и реактивные снаряды"), "защищённые автомобили и системы разминирования", а также то, что понадобится Украине холодной зимой - тёплая одежда и генераторы.

Корреспондент газеты спросил министра о том, принято ли решение поставить Украине крылатые ракеты Taurus дальностью 500 км. Писториус пытался уходить от ответа, но в итоге признал, что такое решение правительство пока не приняло.

Напомним, сегодня в Бундестаге прогнозировали, что Германия примет решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus уже в ближайшие дни.

Недавно министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия может объявить о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus через неделю или две.

В то же время Писториус считает, что дальнобойные ракеты Taurus - не самое главное из того, что сейчас нужно Украине. Вопросы о ракетах министр назвал слишком частыми - исход войны, его словам, не зависит от этих поставок.