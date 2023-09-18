Решение не принято. Германия подготовила для Украины военную помощь на 400 млн евро, но без ракет Taurus
Германия подготовила новый пакет военной помощи Украине на 400 млн евро, но ракет Taurus в нем нет.
Об этом рассказал министр обороны страны Борис Писториус в интервью газете Bild.
По словам министра, общая стоимость пакета составит 400 млн евро, в него войдут боеприпасы (по его выражению - "фугасные боеприпасы, минометные боеприпасы и реактивные снаряды"), "защищённые автомобили и системы разминирования", а также то, что понадобится Украине холодной зимой - тёплая одежда и генераторы.
Корреспондент газеты спросил министра о том, принято ли решение поставить Украине крылатые ракеты Taurus дальностью 500 км. Писториус пытался уходить от ответа, но в итоге признал, что такое решение правительство пока не приняло.
Напомним, сегодня в Бундестаге прогнозировали, что Германия примет решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus уже в ближайшие дни.
Недавно министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия может объявить о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus через неделю или две.
В то же время Писториус считает, что дальнобойные ракеты Taurus - не самое главное из того, что сейчас нужно Украине. Вопросы о ракетах министр назвал слишком частыми - исход войны, его словам, не зависит от этих поставок.