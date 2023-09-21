В преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон группа депутатов-республиканцев направила президенту США Джо Байдену письмо о намерении выступить против принятие нового пакета помощи Украине на 24 млрд долларов.

Об этом пишет Thе Wall Street Journal.

Документ подписали 23 члена Палаты представителей и шесть сенаторов.

Они выражают обеспокоенность по поводу уже одобренного финансирования Украины на более 100 млрд долларов и заявляют, что Белый дом поддерживает "бессрочные обязательства" перед Украиной, а его стратегия неясна.

"Как проходит контрнаступление? Украинцы ближе к победе, чем 6 месяцев назад? Какова наша стратегия и каков план ухода президента?. Было бы абсурдным отказом Конгресса от ответственности удовлетворить эту просьбу, не зная ответов на эти вопросы", - пишут республиканцы.

WSJ пишет, что этой небольшой группы несогласных будет достаточно, чтобы заблокировать или отсрочить процедурные шаги по принятию нового пакета помощи.

"Наш дефицит в этом году превысит $1,5 трлн. Занимать деньги у Китая для отправки их в Украину не имеет смысла", - заявил сенатор Рэнд Пол.

Сегодня Зеленский встретится с Байденом в Белом доме и законодателями обеих партий на Капитолийском холме.

Ранее мы писали о том, что Байден объявит о выделении Украине крупного пакета военной помощи на фоне визита Зеленского.

А также, что на встрече с политиками в США Зеленского спросят о потраченных на Украину деньгах.