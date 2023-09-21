Президент США Джо Байден на предстоящей 21 сентября встрече с Владимиром Зеленским хотел бы услышать от него оценки ситуации на фронтах.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент хочет на этой встрече получить оценку ситуации на поле боя непосредственно от главнокомандующего Украины", — сообщил Кирби.

Также он прокомментировал тему поставок для ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет продолжаются, решение пока не принято.

Ранее в интервью CNN Зеленский сказал, что никто не знает, удастся ли Украине совершить крупный прорыв на фронте до конца этого года.

"Но я думаю, что мы добьемся большего успеха", - добавил он, отметив продвижение Украины на востоке.

Между тем Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Байден может завтра объявить о выделении Украине нового крупного пакета военной помощи. Это произойдет на фоне визита президента Украины в Вашингтон. При этом Зеленскому не стоит рассчитывать на американские оперативно-тактические ракеты ATACMS во время своего визита в США.