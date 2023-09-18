Украина и ее союзники, включая США, возможно, возлагали слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.

Об этом пишет газета The New York Times.

"Украина сражается с одной из сильнейших армий мира. Если Украине и удастся заставить Россию существенно отступить, то, скорее всего, на это уйдут годы, а не месяцы", - говорится в статье, где анализируется контрнаступление.

Нынешние достижения Украины, которые выражаются в освобождении нескольких деревень, направлены на достижение большого прорыва - "хотя он может так и не произойти".

При этом время уходит - "осенью пойдет дождь, местность станет более грязной и труднопроходимой, что, вероятно, помешает крупным успехам на поле боя".

Тем временем российские войска активизировали атаки на северо-востоке в надежде вернуть часть территории, которую она потеряла в прошлом году, и заставить Украину перебросить свои войска на северо-восток.

"Если с юго-восточного фронта перебросят достаточное количество украинских сил, последний крупный рывок контрнаступления может провалиться", - говорится в статье.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что в Украине ухудшаются настроения из-за потерь и перспективы длительной войны.

Также на днях глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украине осталось немногим более месяца для контрнаступления.