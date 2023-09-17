В немецкой прессе появилась серия комментариев от западных экспертов и бывших чиновников о возможности ВСУ развить контрнаступление.

Так, экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью DW заявил о высоких шансах на то, что ВСУ удастся развить контрнаступление.

Он сказал, что перед ВСУ стоит, возможно, самая сложная задача, с которой какая-либо армия сталкивалась со времен Второй мировой войны, - из-за мощных российских укреплений и дронов.

При этом, по его словам, украинцы "прекрасно справляются, и есть основания ожидать, что они смогут продолжать медленный, но неустанный прогресс, расширяя прорыв и продвигаясь через вторую и третью линии российской обороны".

"Вопрос, который возникает у меня: когда российская оборона посыплется, затрещит по швам? И когда украинцы смогут это использовать, чтобы дойти по крайней мере до точки, с которой будет возможность поражать важную линию коммуникаций вдоль юго-восточного побережья Украины? Если удастся достичь такой точки и повредить или уничтожить логистические возможности россиян поддерживать свои силы на юге Украины, то это уже будет значительным достижением украинских войск", - сказал Петреус.

На эту же тему высказался и американский военный аналитик Майкл Кофман в статье для Der Spiegel.

Он заявил, что контрнаступление Украины переходит в решающую стадию и приближается к последнему этапу, так как и Украина, и Россия задействовали на фронте свои резервы.

Теперь вопрос в том, "какая сторона управляет своими силами лучше", добавил он.

"Если российская армия окажется слишком истощенной и не будет иметь дополнительных резервов, которые можно было бы бросить в бой, это может создать опасное для российских военных положение на фронте", - считает эксперт.

По его мнению, в таком случае у ВСУ будет шанс полностью прорвать российскую оборону.

Отметим, что тезис об исчерпании резервов у армии РФ как о главном условии скорого обрушения фронта россиян и успеха наступления ВСУ, часто встречается и у украинских, и у западных аналитиков. В то же время до сих пор нельзя точно сказать, насколько этот тезис соответствует действительности и каково на самом деле соотношение сил и резервов воюющих сторон. Кроме того, если резервы у РФ действительно будут подходить к концу, Кремль может объявить новую волну мобилизации, решив таким образом эту проблему.

Между тем касательно перспектив наступления ВСУ в западных СМИ встречаются и оценки, отличные от приведенных выше. В частности, газета The Wall Street Journal со ссылкой на западного чиновника пишет, что ВСУ к концу октября придется перейти от наступления к удержанию нынешних позиций на фоне ухудшения погодных условий.

Издание отмечает, что наихудшие погодные условия ожидаются в ноябре и декабре, когда дороги будут размыты, а затем занесены снегом, что затруднит использование тяжелой техники.

В то же время аналитики американского Института изучения войны считают, что погодные условия поздней осенью замедлят, но не остановят контрнаступление ВСУ.

В свою очередь, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что украинским силам, вероятно, осталось лишь 30-45 дней "боевой погоды".