На южном фронте идут очень активные бои, за неделю насчитывается около 4-5 тысяч обстрелов со стороны РФ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

“Юг - основное направление нашего наступления, и везде по южному региону враг находится в обороне. Это означает, что мы там движемся, а они обороняются. Даже когда кажется, что новости похожи каждый день, ситуация на самом деле очень динамична. Это не означает, что враг просто стоит в обороне: это значит, что там идут очень активные бои. По количеству обстрелов, если мы смотрим южный фронт, со стороны врага там выстреливаются сотни тысяч боеприпасов. Насчитывается около 4-5 тысяч обстрелов за неделю”, - сказала Маляр.

По ее словам, россияне не хотят уходить из районов населенных пунктов, уже освобожденных ВСУ. Поэтому украинским военным приходится защищать даже те районы, где они закрепились и которые заняли. В частности, это касается Работино.

Маляр добавила, что украинские войска постепенно продвигаются на Мелитопольском направлении.

Ранее в британской разведке сообщали, что Россия перебрасывает войска под Работино в связи с продвижением ВСУ.

Мы анализировали, чего достигло наступление ВСУ за три месяца и какие у него перспективы.