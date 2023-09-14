За неделю на Южном фронте фиксируется не менее 4-5 тысяч российских обстрелов, идут активные бои - Минобороны
На южном фронте идут очень активные бои, за неделю насчитывается около 4-5 тысяч обстрелов со стороны РФ.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
“Юг - основное направление нашего наступления, и везде по южному региону враг находится в обороне. Это означает, что мы там движемся, а они обороняются. Даже когда кажется, что новости похожи каждый день, ситуация на самом деле очень динамична. Это не означает, что враг просто стоит в обороне: это значит, что там идут очень активные бои. По количеству обстрелов, если мы смотрим южный фронт, со стороны врага там выстреливаются сотни тысяч боеприпасов. Насчитывается около 4-5 тысяч обстрелов за неделю”, - сказала Маляр.
По ее словам, россияне не хотят уходить из районов населенных пунктов, уже освобожденных ВСУ. Поэтому украинским военным приходится защищать даже те районы, где они закрепились и которые заняли. В частности, это касается Работино.
Маляр добавила, что украинские войска постепенно продвигаются на Мелитопольском направлении.
Ранее в британской разведке сообщали, что Россия перебрасывает войска под Работино в связи с продвижением ВСУ.
Мы анализировали, чего достигло наступление ВСУ за три месяца и какие у него перспективы.