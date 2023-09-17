Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки Донецкой области.

"Украина всегда возвращает свое", - написал под фото Ермак.

Официально командование ВСУ об освобождении Клещеевки не сообщало.

Напомним, ранее белорусский полк Калиновского, воюющий за Украину, опроверг свое сообщение об освобождении Клещеевки под Бахмутом. Военные уточнили, что бои за Клещеевку продолжаются.

Сегодня руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что на Бахмутском направлении сейчас находится 52 тысячи российских оккупантов.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута.

Бои за Андреевку и соседнюю с ней Клещеевку к югу от Бахмута длятся уже несколько месяцев. Вчера третья Отдельная штурмовая бригада показала кадры боев за Андреевку.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

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